В Україні почало роботу агенство "ПлейСіті"

В Україні почало роботу державне агенство "ПлейСіті", яке регулює сферу грального бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що першочергові завдання "ПлейСіті":

Першочергові завдання ПлейСіті:

Цифровізувати процес видачі ліцензій.

Рішення щодо ліцензій ухвалюватиме електронна система за чіткими критеріями, визначеними законом. Жодного впливу людського фактору.

Запустити державну онлайн-систему, яка стежитиме за роботою легальних казино в режимі реального часу.

Продовжити блокувати сайти та застосунки нелегальних казино.

Перезапустити ринок лотерейного бізнесу.

Зараз ринок лотерейного бізнесу працює без ліцензійних умов, а отже, не сплачує ліцензійних платежів та не контролюється державою.

Перезапустити реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. У планах — створити повноцінний продукт на платформі Дія.Engine.

Викорінити казино з російським слідом з українського ринку.

"ПлейСіті" у співпраці з правоохоронними органами працюватиме над накладенням санкцій та анулюванням ліцензій в операторів з російським слідом.

"Щороку державний бюджет втрачає до 10 млрд грн податків через тіньовий ринок азартних ігор та лотерей. Детінізація сфери дасть значний приріст у податках, які потім спрямують на посилення обороноздатності країни", – зазначили в Мінцифри.

Нагадаємо:

У лютому Кабмін передав функції з формування й реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, лотерейній сфері, що раніше належали до повноважень КРАІЛ, Міністерству цифрової політики.

У березні уряд утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері. У квітні його очолив Геннадій Новіков.