В Україні почало роботу агенство "ПлейСіті"
В Україні почало роботу державне агенство "ПлейСіті", яке регулює сферу грального бізнесу.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Зазначається, що першочергові завдання "ПлейСіті":
Першочергові завдання ПлейСіті:
- Цифровізувати процес видачі ліцензій.
Рішення щодо ліцензій ухвалюватиме електронна система за чіткими критеріями, визначеними законом. Жодного впливу людського фактору.
- Запустити державну онлайн-систему, яка стежитиме за роботою легальних казино в режимі реального часу.
- Продовжити блокувати сайти та застосунки нелегальних казино.
- Перезапустити ринок лотерейного бізнесу.
Зараз ринок лотерейного бізнесу працює без ліцензійних умов, а отже, не сплачує ліцензійних платежів та не контролюється державою.
- Перезапустити реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. У планах — створити повноцінний продукт на платформі Дія.Engine.
- Викорінити казино з російським слідом з українського ринку.
"ПлейСіті" у співпраці з правоохоронними органами працюватиме над накладенням санкцій та анулюванням ліцензій в операторів з російським слідом.
"Щороку державний бюджет втрачає до 10 млрд грн податків через тіньовий ринок азартних ігор та лотерей. Детінізація сфери дасть значний приріст у податках, які потім спрямують на посилення обороноздатності країни", – зазначили в Мінцифри.
Нагадаємо:
У лютому Кабмін передав функції з формування й реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, лотерейній сфері, що раніше належали до повноважень КРАІЛ, Міністерству цифрової політики.
У березні уряд утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері. У квітні його очолив Геннадій Новіков.