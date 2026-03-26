Свириденко розповіла про плани стійкості Дніпропетровщини та Запоріжжя

На Дніпропетровщині 245 об'єктів критичної інфраструктури мають бути забезпечені захистом від атак в рамках підготовки до наступної зими, ще 96 об'єктів мають отримати захист в Запорізькій області.

Про це повідомила прем'єрміністерка України Юлія Свириденко.

Ці роботи з підготовки енергетики та ЖКГ до холодів передбачені планами стійкості регіонів, які були представлені на засіданні урядового Координаційного центру.

"З огляду на інформацію про можливі російські удари доручила головам ОВА розпочати виконання робіт негайно", – написала Свириденко у Телеграм.

Планом стійкості Дніпропетровщини окрім захисту 245 об'єктів критичної інфраструктури передбачено також введення понад 50 МВт додаткової розподіленої генерації до вересня цього року, зазначила вона.

Зокрема для забезпечення роботи об'єктів тепло- і водопостачання, водовідведення та інших об'єктів. Планується закупівля 280 одиниць обладнання резервного живлення.

"Окремий пріоритет — децентралізація теплопостачання. На Дніпропетровщині передбачено введення понад 302 МВт розподіленої теплової генерації", – повідомила очільниця уряду.

Потреба в фінансуванні плану стійкості Дніпропетровської області — понад 20,3 млрд грн.

За словами Свириденко, план стійкості Запорізької області передбачає захист 96 об'єктів критичної інфраструктури та введення майже 100 МВт розподіленої генерації. Резервне живлення вже зараз забезпечує понад 87% потреб об'єктів.

Додатково буде закуплено 14 генераторів для підприємств тепло- і водопостачання, а також введено понад 22 МВт додаткової теплової генерації.

На реалізацію плану стійкості Запорізької області потрібно 5,5 млрд грн.

"Минулого тижня уряд виділив кошти на першочергові роботи в межах планів стійкості регіонів. Із них Дніпропетровщина отримала 540,3 млн грн, Запорізька область — майже 2 млрд грн", – повідомила Свириденко.

Загалом було виділено 12,85 млрд грн - прифронтовим регіонам на захист об'єктів критичної інфраструктури в громадах та Агенції відновлення на захист високовольтних підстанцій.

