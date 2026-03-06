Кулеба розповів, хто профінансує реалізацію планів стійкості міст

Уряд розглядає гібридну модель фінансування комплексних планів стійкості регіонів і міст – поєднання державних ресурсів і міжнародної підтримки.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Під головуванням Прем'єр-міністерки України відбулося перше засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст.

"Загальна потреба у фінансуванні заходів, передбачених регіональними планами стійкості, становить близько 169,5 млрд грн. Перші 10 млрд грн буде виділено з резервного фонду держбюджету на реалізацію цих планів", – розповів він.

"Розглядаємо гібридну модель фінансування – поєднання державних ресурсів і міжнародної підтримки. Зокрема, використання можливостей Energy Support Fund, який акумулює внески урядів та партнерів для підтримки енергетичної інфраструктури України", – зазначив міністр.

Окремий пріоритет – забезпечення регіонів критично важливим обладнанням. Йдеться, зокрема, про блочно-модульні котельні, які дозволяють швидко розгортати додаткові теплогенеруючі потужності.

Паралельно уряд працює над ще більшим спрощенням регуляторних процедур, щоб пришвидшити встановлення об'єктів розподіленої генерації, аварійного теплогенеруючого обладнання та їх підключення до мереж, розповів Кулеба.

"Окремо обговорили посилення захисту залізничної інфраструктури, яка залишається ключовою логістичною артерією країни та регулярно стає ціллю російських атак. Працюємо над рішеннями, які дозволять посилити захист ключових елементів УЗ та забезпечити безперебійну роботу перевезень", – повідомив він.

За його даними, зз 1 січня по 6 березня 2026 року зафіксовано 330 випадків обстрілів залізничної інфраструктури, внаслідок чого пошкоджено 770 об'єктів.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністерка Юлія Свиридинко повідомила, що на засіданні Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст визначили відповідальних за ключовими напрямками, уряд виділив на реалізацію перші 10 мільярдів гривень з резервного фонду.

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Київський міський голова Віталій Кличко розкритикував ухвалення Радою нацбезпеки та оборони "планів стійкості", які передбачають підготовку до нової зими, для всіх міст, окрім Києва.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що поряд з відновленням у Києва має бути план щодо децентралізованого теплопостачання.

Президент Володимир Зеленський нарікає, що столична влада не справляється із поставленими завданнями напрацювання рішень для ефективного захисту інфраструктури.