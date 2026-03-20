Захист критичної інфраструктури: уряд виділив 12,85 мільярда гривень

Уряд виділив 12,85 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступної зими критичної інфраструктури в прифронтових регіонах на на Київщині.

"Уряд виділив 12,85 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості регіонів. Кошти будуть спрямовані на 209 об'єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області", – написала вона у Телеграм.

Рішення ухвалили на виїзному засіданні Уряду в Одесі.

З виділеної суми буде профінансований захист 24 високовольтних підстанцій силами Агентства відновлення, на що передбачено 3,5 млрд грн. Ще 9,4 млрд грн спрямували прифронтовим областям і Київщині. Ці кошти підуть на захисні споруди для розподільчих підстанцій і інших об'єктів критичної інфраструктури.

"Ми розпочали підготовку до наступної зими. Пріоритети — захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об'єктів тепло- і водопостачання, децентралізація теплопостачання", – зазначила Свириденко.

Під час поїздки на Одещину вона заслухала голів обласних військових адміністрацій Одеської, Миколаївської та Херсонської областей щодо реалізації планів стійкості цих регіонів. Були затверджені пріоритетні задачі. На перші об'єкти Одеська область отримає 582,3 млн грн, Миколаївська 280,7 млн грн, Херсонська 97,5 млн грн.

"Плани стійкості регіонів України — це комплекс заходів для підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступного опалювального сезону. Вони розроблені урядом спільно з ОВА і органами місцевого самоврядування", – зазначила Свириденко.

Ключові елементи кожного плану: захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення безперебійного тепла, водопостачання і водовідведення, децентралізація системи теплопостачання у великих містах.

Загальна потреба в фінансуванні заходів оцінюється в 278 млрд грн (5,4 млрд євро). Для її покриття уряд працює над залученням фінансових ресурсів від міжнародних партнерів. Також передбачається співфінансування з боку громад для комунальних об'єктів.

Раніше на засіданні Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст визначили відповідальних за ключовими напрямками, уряд виділив на реалізацію перші 10 мільярдів гривень з резервного фонду.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд виділить 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на реалізацію планів стійкості міст, що дозволить якнайшвидше запустити процеси будівництва нового захисту.

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Київський міський голова Віталій Кличко розкритикував ухвалення Радою нацбезпеки та оборони "планів стійкості", які передбачають підготовку до нової зими, для всіх міст, окрім Києва.