Росіяни атакували Кривий Ріг, пошкоджено інфраструктуру

Українська правда

Вранці 26 березня російські загарбники атакували Кривий ріг Дніпропетровської області, внаслідок чого було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа

Пряма мова: "Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Пошкоджений обʼєкт інфраструктури. Попередньо, ніхто не постраждав. Наслідки зʼясовуються".

Деталі: За його словам, також станом на ранок окупанти атакували три райони області безпілотниками та артилерією.

Окрім Кривого Рогу, бив по Нікопольщині – Марганецькій і Покровській громадах.

На Синельниківщині ворог атакував Миколаївську, Васильківську та Петропавлівську. Пошкоджені підприємства, горів приватний будинок.

Нагадаємо:

З вечора 25 березня окупанти атакували Україну 153 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 130 з них.

Російські війська вдарили по Ізмаїльському району Одеської області, поціливши у портову та енергетичну інфраструктуру регіону.