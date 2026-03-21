Підприємства мають максимально наростити власну генерацію – Свириденко

Українські підприємства мають до наступної зими наростили рівень забезпечення себе електроенергією власної генерації.

Таку думку висловила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона розповіла про старт робіт з підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступної зими у рамках плану стійкості Одещини.

"Для автономності роботи критичної інфраструктури очікуємо мати 4 ГВт розподіленої генерації по країні до початку наступного опалювального сезону. У цій роботі для нас важлива участь приватного сектору", – зазначила Свириденко.

За її словами, уряд створює стимули для бізнесу долучатися до розбудови власних потужностей.

Продовжують діяти кредити під 0% на енергообладнання до 10 млн грн до 3 років, вже видано 150 кредитів на 227 млн грн. Також діють кредити 5-7-9% на купівлю і монтаж установок з генерації та зберігання енергії до 250 млн гривень і на строк до 10 років.

Мінекономіки готує додаткові можливості кредитування у сфері енергетики, додала очільниця уряду.

В рамках поїздки на Одещину Свириденко відвідала підприємство "Інтерхім" – українського фармацевтичного виробника повного циклу. Його діяльність починається від розробки молекул і досліджень до виробництва ліків і їх дистрибуції.

"Підприємство користується державними програмами, зокрема його продукція є в Національному кешбеку, і є гарним прикладом інвестицій в енергонезалежність", – розповіла Свириденко.

"Потрібно, щоб всі українські підприємства рухались в цьому напрямку і до наступної зими наростили рівень забезпечення себе електроенергією власної генерації", – написала вона у Телеграм.

Нагадаємо:

В Україні термін реалізації проєктів із впровадження розподіленої енергетики суттєво зріс через високий попит на сонячні та акумулювальні станції та когенераційні установки.

В Україні від початку повномасштабного вторгнення введено в експлуатацію 1,4 ГВт газової генерації.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уже збудовані та технічно готові до запуску когенераційні установки простоюють в громадах.