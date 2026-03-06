Уряд виділив перші 10 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості міст

На засіданні Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст визначили відповідальних за ключовими напрямками, уряд виділив на реалізацію перші 10 мільярдів гривень з резервного фонду.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свиридинко.

"Провели перше засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст. Забезпечуємо системну роботу з виконання планів", – написала вона у Телеграм.

Для цього визначили та закріпили відповідальних за ключовими напрямками.

За захист об'єктів критичної інфраструктури відповідають віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та голова Державного агентства відновлення та розвитку Сергій Сухомлин;

Розвиток розподіленої генерації електричної та теплової енергії забезпечують перший віце-премʼєр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль та віце-прем'єр-міністр з відновлення— міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Кулеба відповідальний і за забезпечення безперебійного теплопостачання, водопостачання та водовідведення, також відповідальні голови обласних військових адміністрацій.

За створення умов для залучення бізнесу до здійснення заходів для виконання комплексних планів стійкості регіонів, зокрема шляхом запровадження спрощених процедур і відповідних регуляторних рішень відповідальні міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев та голова НКРЕКП Юрій Власенко.

"Особливий пріоритет — прифронтові області та столиця. Окремо проговорили питання підготовки плану стійкості для Києва, очікуємо його подачі від міської влади до вівторка", – написала Свириденко.

"Розпочинаємо фінансування виконання планів. Виділяємо перші 10 млрд грн з резервного фонду на забезпечення реалізації планів стійкості", – повідомила прем'єрка.

Наступні засідання Координаційного центру відбуватимуться за визначеним графіком, зокрема і у виїзному форматі в прифронтових регіонах.

"Голови ОВА та міських рад несуть персональну відповідальність за виконання планів. Разом працюємо над стратегічною перебудовою нашої енергосистеми та підготовкою до наступних опалювальних сезонів", – додала вона.

Нагадаємо:

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Київський міський голова Віталій Кличко розкритикував ухвалення Радою нацбезпеки та оборони "планів стійкості", які передбачають підготовку до нової зими, для всіх міст, окрім Києва.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що поряд з відновленням у Києва має бути план щодо децентралізованого теплопостачання.

Президент Володимир Зеленський нарікає, що столична влада не справляється із поставленими завданнями напрацювання рішень для ефективного захисту інфраструктури.