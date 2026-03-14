Стійкість міст: уряд виділить 11,2 мільярда гривень з резервного фонду

Уряд виділить 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на реалізацію планів стійкості міст, що дозволить якнайшвидше запустити процеси будівництва нового захисту.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сформували першочергову потребу у фінансуванні для захисту об'єктів критичної інфраструктури девʼяти прифронтових областей та Києва", – повідомила вона за результатами засідання Координаційного центру з реалізації планів стійкості.

Загалом визначили 210 об'єктів критичної інфраструктури, роботи на яких будуть розпочаті вже найближчими днями.

Під ці задачі уряд готує виділення 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на найближчому засіданні Уряду. Це дозволить якнайшвидше запустити процеси будівництва нового захисту, запевнила Свириденко.

На засіданні координаційного центру у Чернігові заслухали стан реалізації планів стійкості двох прифронтових областей — Чернігівської і Сумської".

Скоординували пріоритети роботи з міжнародними партнерами із залучення додаткового фінансування для реалізації планів стійкості та посилення захисту енергетичної інфраструктури.

"Завершуємо роботу над дерегуляційними рішеннями та додатковою підтримкою бізнесу. Напрацьовуємо програму доступного кредитування для бізнесу на енергонезалежність із фіксованої ставкою 7% річних на весь термін договору", – написала Свириденко у Телеграм.

У межах програми "5-7-9%" для прифронтових продовжили строки кредитування до кінця 2027 року.

Також окремо обговорили кроки щодо реалізації плану стійкості Києва, поданий міською владою, зазначила прем'єр-міністерка.

Раніше повідомлялося, що стратегію посилення енергостійкості України буде затверджено на загальнодержавному рівні – її розгляне Рада національної безпеки і оборони.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна змінить підходи до енергетичного забезпечення громад, відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.