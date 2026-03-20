Уряд профінансує обладнання багатоповерхівок Києва резервним живленням

Уряд допоможе Києву підготувати житловий фонд до наступної зими – держава профінансує обладнання багатоповерхівок столиці засобами резервного живлення.

Про це повідомляє урядовий портал.

Житлові багатоповерхівки столиці в рамках експериментального проекту будуть обладнані засобами резервного живлення, повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко

Відповідну постанову ухвалили сьогодні на виїзному засіданні уряду, розповіла вона.

За словами очільниці Уряду, держава профінансує закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для забезпечення роботи ліфтів та інженерних систем, а також освітлення місць загального користування.

Обладнання закуплять коштом держави. На стороні мешканців залишиться експлуатація: закупівля палива, технічне обслуговування та ремонт.

Участь у проекті є добровільною — рішення ухвалюють співвласники багатоквартирних будинків.

"Постанова створює правові підстави для реалізації програми, а також спрощує необхідні для цього дозвільні процедури по будівництву і землевідведенню", — наголосила прем'єр-міністрка.

Юлія Свириденко зазначила, що Київська міська державна адміністрація впродовж 30 днів має сформувати перелік будинків, які відповідають критеріям програми, і визначити потребу у фінансуванні. Після цього уряд прийме окреме рішення про виділення коштів.

"Програма для Києва реалізовуватиметься як пілотний проект. Вивчаємо доцільність і можливості її розширення на інші міста", — зауважила вона.

Експериментальний проект забезпечення системами резервного живлення багатоповерхівок Києва є складовою планів стійкості регіонів — комплексу заходів для підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступного опалювального сезону.

Плани стійкості регіонів розроблені урядом спільно з ОВА і органами місцевого самоврядування.

