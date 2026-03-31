Соболев задекларував 3,6 млн грн доходів за 2025 рік: більше половини – з КШЕ

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев вніс у декларацію 3 594 010 грн доходів, з яких 1 816 728 грн заробив у Київській Школі Економіки.

Про це йдеться у декларації Соболева.

У Мінекономіки він заробив 1 761 698 грн.

Також Соболев отримав 3 440 грн з "Національного кешбеку" та 29 101 грн з банківських виплат. За даними Інтерфакс-Україна, він став єдиним членом уряду Свириденко, що користувався "Нацкешбеком" у 2025 році.

Серед заощаджень у декларації міністр вказав 66,5 тис. грн та 10 дол. на банківських рахунках, 20,5 тис. дол. готівкою і 30,2 тис. інвестиційних сертифікатів відкритого недержавного пенсійного фонду "Лаурус" (номінальна вартість одного – 98,4 тис. грн). Ці цінні папери він набув у 2017 році.

Імовірно, це є помилкою: чиста вартість активів фонду "Лаурус" становить усього 26,5 млн грн, коли сума ціни всіх задекларованих сертифікатів Соболева наближається до 3 млрд грн.

Соболев володіє квартирою площею в 68 кв. м в Києві, а також орендує ще одну квартиру (130 кв. м) в Києві.

Його дружина, Наталія Соболева, задекларувала 1 545 223 грн доходів та має у власності автомобіль Subaru XV, випущений у 2018 році. Вартість авто становить 460 тис грн. Також вона зазначила близько 70 тис. грн на банківських рахунках.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко задекларувала дохід у 4,76 млн грн. Виплати від КШЕ становили 3,24 млн грн, а від Кабміну – 1,37 млн грн.