Помічника нардепа затримали за розкрадання вугілля на Львівщині

На шахті "Надія" на Львівщині викрили схему розкрадання вугілля на суму понад 2,2 мільйона гривень, серед підозрюваних – помічник нардепа Юрія Камельчука.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції та обласна прокуратура повідомили про викриту схему розкрадання вугілля на шахті "Надія" на суму понад 2,2 млн грн.

За дами джерел Zaxid.net у правоохоронних органах, підозри отримали в.о. начальника технологічного комплексу ПрАТ "Шахта Надія" Роман Карпів, начальник охорони Дмитро Даренський та начальник дільниці Богдан Стецюк.

"Варто зауважити, що 44-річний Дмитро Даренський є депутатом Шептицької міськради, головою фракції "Слуга народу", а також помічником на громадських засадах народного депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука", – пише видання.

Zaxid.net зазначає, що спробував отримати коментар у Камельчука з приводу згаданого затримання, однак на телефонні дзвінки він не відповідав.

Трьом затриманим посадовцям шахти інкримінують розтрату майна та підробку офіційних документів. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад.

