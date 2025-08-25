Минулоріч посадовці задекларували на 49% більше криптовалюти, аніж у 2023 році

У 2024 році посадовці зареєстрували у своїх деклараціях на 49% більше криптовалюти, аніж роком раніше.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

Останні 3 роки кількість задекларованої криптовалюти зростає:

за 2022 рік у 1,32 тис. декларацій – на 371 млн грн;

за 2023 рік у 1,71 тис. декларацій – на 526 млн грн;

за 2024 рік у 2,2 тис. декларацій – на 786 млн грн.

"Криптовалюта є одним із сучасних способів зберігання та інвестування коштів. Водночас деякі декларанти намагаються використовувати її для «приховування» незаконно набутих статків", – йдеться у повідомленні НАЗК.

У повідомленні зазначають, що найпоширеніше порушення під час декларування криптовалюти полягає у неможливості підтвердити її наявність.

Посадовці декларують значні криптоактиви, не надаючи підтверджень їхньої реальності.

Чиновники часто посилаються на те, що придбали криптовалюту багато років тому за символічну суму.

"Серед найчастіших пояснень декларантів, що зазначили непідтверджену криптовалюту, — втрата доступу до гаманця через забутий пароль, викрадення апаратного носія або втрату фізичного ключа", – додали у НАЗК.