Поліція викрила розкрадання 2,5 мільйонів гривень на ремонті Одеського зоопарку

Місцевий бюджет Одеси переплатив 2,5 мільйонів гривень підряднику за капітальний ремонт системи опалення із заміною котельного обладнання.

Про це повідомляє департамент Стратегічних Розслідувань Національної поліції України.

Поліцейські встановили, що згідно з договором підряду, укладеним між комунальною установою "Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення" і приватною компанією.

Остання повинна була зробити капітальний ремонт системи опалення із заміною котельного обладнання із загальною сумою кошторису понад 4,7 мільйона гривень.

Однак у ході виконання робіт директор підрядної фірми вирішив заволодіти коштами, що були виділені з місцевого бюджету на проведення ремонту.

"Чоловік особисто склав та підписав офіційні документи, у які вніс завідомо неправдиві відомості у вигляді завищення вартості робіт, переліку та використаних матеріалів", – говориться у повідомленні.

Зі свого боку місцевий сертифікований підприємець, уповноважений здійснювати технічний нагляд та контроль за станом проведених робіт погодив акти приймання виконаних будівельних робіт.

Як наслідок, на рахунок підрядної фірми було безпідставно перераховано з бюджету майже на 2,5 млн грн більше, що підтверджено експертним висновком, зазначає поліція.

Нагадаємо:

Раніше у Одесі суд наклав арешт на будівлю площею понад 21 тис квадратних метрів, в якій розташовані акваріум та центр дельфінотерапії "Немо".

Раніше Господарський суд міста Києва скасував державну реєстрацію права власності за ТОВ "Коршун" на комплекс гаражів неподалік зоопарку в Києві.