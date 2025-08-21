У чиновників вилучили прихованих активів на 30 мільйонів гривень – НАЗК

За результатами моніторингу способу життя чиновників за сім місяців 2025 року винесено 17 судових рішень про цивільну конфіскацію активів на 30 млн грн.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик, пише Укрінформ.

"При виявленні у поданих публічними особами майнових деклараціях ознак необґрунтованих активів матеріали скеровуються до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка готує позови проти порушників до Вищого антикорупційного суду з метою цивільної конфіскації незадекларованих активів у бюджет", – говориться у повідомленні.

"У 2023 році ВАКС за результатами моніторингу способу життя чиновників ухвалив два рішення на 3,8 млн грн, у 2024-му - чотири на 24,7 млн грн, а за сім місяців 2025 року маємо уже 7 рішень на 30,5 млн грн. Це реальні кошти, стягнуті в дохід держави без тривалих очікувань обвинувальних вироків фігурантам проваджень", – похвалився керівник НАЗК в інтерв’ю.

Він також уточнив, що, залежно від категорії посад декларантів та розміру прихованих активів, вітчизняне законодавство передбачає дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та навіть кримінальну відповідальність за правопорушення.

Зокрема, адмінвідповідальність загрожує тим, хто приховав статки на суму від 150 до 750 прожиткових мінімумів (450 тис. і приблизно 2,2 млн грн). Недекларування грошей і матеріальних цінностей вартістю до 450 тис. грн тягне за собою дисциплінарну відповідальність - догану, сувору догану, звільнення тощо.

"Щодо сум, які перевищують 2,2 млн (грн - ред.), то тут уже настає кримінальна відповідальність, розслідування злочинів правоохоронними органами, такими як НАБУ, ДБР або Нацполіція, залежно від посади декларанта. Якщо у нас є підстави вважати необґрунтованими активи на понад 9 млн грн, то може йтися про кримінальну відповідальність за суворішою статею – за незаконне збагачення", – уточнив Павлущик.

"90% із майже 630 тис. поданих у 2025 році щорічних та виправлених щорічних декларацій пройшли автоматизовану перевірку, у 40% випадків надано довідку про її успішне проходження", – говориться також у публікації.

За результатами логічного й арифметичного контролю кожній декларації присвоєно рейтинг ризикованості. Надалі декларації, які мають найвищий рейтинг, проходитимуть повну перевірку уповноваженими особами НАЗК.

Нагадаємо:

Дружині посадовця Державної митної служби з Хмельниччини довелося доплатити 309 тис. грн податку після повної перевірки декларації чоловіка Національним агентством з питань запобігання корупції.

Раніше НАЗК повідомило, що публічні службовці щороку декларують грошові подарунки на понад 3,4 млрд грн. Під час проведення повних перевірок декларацій НАЗК виявляє порушення при декларуванні доходів у вигляді подарунків.

Раніше повідомлялося, що НАЗК виявило тенденцію збільшення випадків декларування авто за заниженою ціною. Журналісти видання NGL.media виявили у деклараціях чиновників, правоохоронців, мерів і народних депутатів сотні випадків заниження вартості придбаних автомобілів.

Також повідомлялося, що близько 20% нормативно-правових актів Кабінету міністрів України можуть містити корупційні ризики, адже ухвалюючи їх уряд не врахував рекомендацій антикорупційної експертизи.