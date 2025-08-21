Українська правда
У чиновників вилучили прихованих активів на 30 мільйонів гривень – НАЗК

Андрій Муравський — 21 серпня, 15:30
Віктор Павлущик
Укрінформ

За результатами моніторингу способу життя чиновників за сім місяців 2025 року винесено 17 судових рішень про цивільну конфіскацію активів на 30 млн грн.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик, пише Укрінформ.

"При виявленні у поданих публічними особами майнових деклараціях ознак необґрунтованих активів матеріали скеровуються до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка готує позови проти порушників до Вищого антикорупційного суду з метою цивільної конфіскації незадекларованих активів у бюджет", – говориться у повідомленні.

"У 2023 році ВАКС за результатами моніторингу способу життя чиновників ухвалив два рішення на 3,8 млн грн, у 2024-му - чотири на 24,7 млн грн, а за сім місяців 2025 року маємо уже 7 рішень на 30,5 млн грн. Це реальні кошти, стягнуті в дохід держави без тривалих очікувань обвинувальних вироків фігурантам проваджень", – похвалився керівник НАЗК в інтерв’ю.

Він також уточнив, що, залежно від категорії посад декларантів та розміру прихованих активів, вітчизняне законодавство передбачає дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та навіть кримінальну відповідальність за правопорушення.

Зокрема, адмінвідповідальність загрожує тим, хто приховав статки на суму від 150 до 750 прожиткових мінімумів (450 тис. і приблизно 2,2 млн грн). Недекларування грошей і матеріальних цінностей вартістю до 450 тис. грн тягне за собою дисциплінарну відповідальність - догану, сувору догану, звільнення тощо.

"Щодо сум, які перевищують 2,2 млн (грн - ред.), то тут уже настає кримінальна відповідальність, розслідування злочинів правоохоронними органами, такими як НАБУ, ДБР або Нацполіція, залежно від посади декларанта. Якщо у нас є підстави вважати необґрунтованими активи на понад 9 млн грн, то може йтися про кримінальну відповідальність за суворішою статею – за незаконне збагачення", – уточнив Павлущик.

"90% із майже 630 тис. поданих у 2025 році щорічних та виправлених щорічних декларацій пройшли автоматизовану перевірку, у 40% випадків надано довідку про її успішне проходження", – говориться також у публікації.

За результатами логічного й арифметичного контролю кожній декларації присвоєно рейтинг ризикованості. Надалі декларації, які мають найвищий рейтинг, проходитимуть повну перевірку уповноваженими особами НАЗК.

Нагадаємо:

Дружині посадовця Державної митної служби з Хмельниччини довелося доплатити 309 тис. грн податку після повної перевірки декларації чоловіка Національним агентством з питань запобігання корупції.

Раніше НАЗК повідомило, що публічні службовці щороку декларують грошові подарунки на понад 3,4 млрд грн. Під час проведення повних перевірок декларацій НАЗК виявляє порушення при декларуванні доходів у вигляді подарунків.

Раніше повідомлялося, що НАЗК виявило тенденцію збільшення випадків декларування авто за заниженою ціною. Журналісти видання NGL.media виявили у деклараціях чиновників, правоохоронців, мерів і народних депутатів сотні випадків заниження вартості придбаних автомобілів.

Також повідомлялося, що близько 20% нормативно-правових актів Кабінету міністрів України можуть містити корупційні ризики, адже ухвалюючи їх уряд не врахував рекомендацій антикорупційної експертизи.

