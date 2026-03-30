Експосадовця ДСНС звинуватили у незаконному збагаченні на 13 мільйонів гривень

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, якому інкримінують незаконне збагачення.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Розслідуванням установлено, що в 2021-2023 роках обвинувачений, обіймаючи посаду начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення, набув активи на майже 13 млн грн, джерела яких не зміг підтвердити.

Ідеться про грошові кошти, вилучені під час обшуків, у розмірі понад п'ять мільйонів гривень та про автівки: Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo, 10 AT Premium PD (2022 р. в.), Mercedes-Benz EQC 400 (2021 р. в.), Volkswagen Touareg (2020 р. в.).

"Еспертизи підтвердили, що задекларована вартість цих авто значно нижча за їхню реальну ринкову ціну", – зазначає прокуратура.

Щоб приховати незаконне походження майна, право власності оформлювали на дружину та довірену особу.

