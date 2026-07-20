У депутата Черкаської міської ради можуть конфіскувати машини за сім мільйонів гривень

Прокуратура звернувся до суду із позовом про визнання необґрунтованими активів депутата Черкаської міської ради на суму 7,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Прокурор САП за матеріалами НАЗК звернувся до ВАКС із позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму 7,4 млн грн, набутих депутатом Черкаської міської ради, який одночасно є секретарем цієї ради, повідомили у прокуратурі.

Ідеться про депутата Черкаської міської ради Юрія Тренкіна.

Стягнути на користь держави хочуть два автомобілі преміумкласу – "BMW X7", 2019 р. в., та "MERCEDES-BENZ S 400", 2021 р. в., право власності на які формально зареєстровано за водієм посадовця.

"Позов мотивовано тим, що попри реєстрацію майна на іншу особу саме депутат міськради фактично користувався ним з дня придбання, на його ім'я номінальний власник видавав довіреності на розпорядження, а на автомобілі встановлювалися індивідуальні номерні знаки з характерною для родини посадовця комбінацією", – говориться у повідомленні.

Фактичне володіння активами підтверджується також штрафами за порушення ПДР, банківськими транзакціями за маршрутами руху автомобілів, а також відеоматеріалами журналістського розслідування ГО "Черкаська інформаційна агенція "18000", зазначено у повідомленні.

Крім того, вартість авто в договорах купівлі-продажу була штучно занижена – до

500 тис. грн за "BMW X7" та 50 тис. грн за "MERCEDES-BENZ S 400", тоді як їх ринкова вартість становила мільйони гривень.

Аналізом офіційних доходів і витрат посадовця, його родини та номінального власника встановлено, що вони не мали достатніх законних коштів для придбання такого майна.

"Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх вартості в дохід держави", – говориться у повідомленні.

"Йдеться про конфіскацію в дохід держави активів, які формально були зареєстровані на водія Тренкіна – Василя Монастирецького", – пише "Черкаська інформаційна агенція "18000".

"Зважаючи на матеріали справи, BMW Х7, придбаний нібито Монастирецьким, був подарований Марії Тренкіній, дружині чиновника, у 2024 році, після його продали. Мерседесом, придбаним у 2022 році, Тренкін та члени його родини продовжують користуватися", – розповіли у організації.

Нагадаємо:

На Закарпатті Тячівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно депутата Дубівської селищної ради за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації на понад шість мільйонів гривень.

Голову управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, який також є депутатом однієї із сільських рад, повідомили про підозру у недостовірному декларуванні на понад п'ять мільйонів гривень.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному збагаченні начальнику підрозділу головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо міського голови одного з міст Київщини, якому інкримінують недостовірне декларування, а також знищення об'єкта археологічної спадщини.