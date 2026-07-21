ДБР завершило розслідування щодо відчуження частини готелю у Рівному

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо чотирьох осіб, яких обвинувачують у незаконному відчуженні частини готельно-ресторанного комплексу "Турист" у місті Рівне.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, а також Офіс генерального прокурора.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо чотирьох осіб, яких обвинувачують у незаконному відчуженні державної нерухомості та подальшій легалізації цього майна", – говориться у повідомленні.

Серед обвинувачених — колишній керівник ПрАТ "Укрпрофтур", голова Федерації професійних спілок України, керівник ПрАТ "Рівнетурист" та директор приватного товариства.

За даними слідства, колишній керівник "Укрпрофтуру" створив злочинну організацію, до якої залучив посадовців профспілкових структур та підконтрольних підприємств.

Її учасники відчужували нерухомість, яка перебувала у віданні профспілкових організацій, але фактично належала державі.

Для цього вони забезпечували ухвалення потрібних рішень, організовували оцінку майна та укладали договори купівлі-продажу, стверджує слідство.

Щоб надати оборудкам вигляду законності, використовували формальні погодження наглядових рад, органів Федерації професійних спілок України та підконтрольних товариств.

Упродовж 2015–2018 років фігуранти організували відчуження 90/100 частин будівлі ресторану готелю "Турист" у Рівному.

"Надалі з нерухомістю провели низку операцій, перепланувань та перереєстрацій. У результаті частина приміщень перейшла у власність наближених до організатора осіб і підконтрольного товариства", – говориться у повідомленні.

Залежно від ролі кожного, їх обвинувачують у створенні та участі у злочинній організації, розтраті державного майна в особливо великих розмірах, пособництві у розтраті та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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