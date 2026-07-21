ВАКС залишив без змін запобіжний захід Миронюку по справі "Мідас"

Ігор Миронюк, підозрюваний в участі у масштабних розкраданнях у сфері енергетики

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 23 червня про продовження тримання під вартою одному з підозрюваних у справі "Мідас" Ігорю Миронюку.

Про це повідомляє пресслужба АП ВАКС.

Як альтернативу слідчий суддя визначив внесення 85 млн грн застави.

Наразі застава не внесена, а Миронюк продовжує перебувати під вартою.

Його підозрюють у причетності до діяльності злочинної організації, а також до організації надання неправомірної вигоди службовій особі, пособництві у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, та організації зловживання впливом.

На "плівках Міндіча" Миронюк фігурує під псевдонімом "Рокет". Тоді він обіймав посаду радника міністра енергетики Германа Галущенка.

За даними слідства, він допомагав злочинній групі отримувати значні кошти від контрагентів АТ "Енергоатом". Кошти він передавав іншим фігурантам, які переміщали їх до бек-офісу й долучали до загальної готівкової маси.

Таким чином злочинна організація отримала понад 112 млн дол. готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Нагадаємо:

Першопочаткова застава Миронюку становила 126 млн грн. На початку березня її зменшили до 100 млн грн.

Наприкінці березня АП ВАКС знову збільшила розмір застави Миронюку зі 100 млн грн до 126 млн. Пізніше ВАКС знову зменшив заставу до 85 млн грн.