Ексмитника викрили на відмиванні двох мільйонів доларів

Колишньому заступнику начальника Київської митниці повідомили про підозру: його викрили на легалізації понад двох мільйонів доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне антикорупційне бюро.

Ім'я підозрюваного не називають, але за даними УП у правоохоронних органах, ідеться про ексзаступника начальника Київської міської митниці Сергія Тупальського.

За даними слідства, посадовець протягом 2020 – 2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області.

Загалом він вклав у будівництво понад два мільйона доларів, які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини, зазначають детективи.

"Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об'єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес", – говориться у повідомленні.

Задокументовано, що протягом 2020 – 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.

Пі покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У 2019 році детективи Національного антикорупційного бюро затримали заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського. Справа, в рамках якої його затримали, пов'язана з "одним із найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

До того у листопаді 2017 року повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.

Як повідомлялося раніше, НАБУ перевіряє походження коштів, за які суддівсько-прокурорської родини, яка придбала елітну нерухомість у Буковелі. Йдеться про заступника начальника Київської обласної прокуратури Ігоря Грабця та судді Господарського суду Київської області Світлани Грабець.