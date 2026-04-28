Депутата міськради викрили на оборудках: заробляв на відходах

Правоохоронці оголосили підозру депутату Ужгородської міської ради Олександру Борисенку, який за відкати дозволяв підприємцям добувати сировину з очолюваного ним полігону твердих побутових відходів, і це вже друга підозра, яку отримав посадовець.

Про це пише Zaxid.net.

Ідеться про депутата Ужгородської міської ради від "Партії твого міста", зазначає видання.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі, схемою користувалися двоє представників приватного бізнесу. Розмови підозрюваних записали на відео.

"Директор комунального підприємства, чинний депутат міськради, за відкати фактично відкрив полігон для "своїх", – розповіли правоохоронці.

Без жодних договорів і контролю туди допускали сторонніх людей і техніку. На місці організували неофіційне сортування відходів: із загальної маси відходів відбирали все, що має цінність – пластикові пляшки, макулатуру, поліетилен.

Далі ця сировина не потрапляла на баланс підприємства. Її накопичували, вивозили і передавали приватній компанії, яка працює у сфері вторсировини. Через цю структуру ресурси перетворювалися на товар і продавалися іншим компаніям уже як офіційна продукція.

Частину прибутку підприємство передавало посадовцю відкатами, стверджують слідчі.

За підрахунками експертів, упродовж травня 2025 року – квітня 2026 року незаконно вилучено та реалізовано майже 100 тонн пластику, понад 120 тонн макулатури та кілька тонн поліетилену.

Загальна вартість цих ресурсів перевищує 660 тис. грн, зазначили у прокуратурі.

За інформацією сайту Ужгородської міської ради, директором КП "КАТП-072801", яке обслуговує полігон твердих побутових відходів, є депутат Олександр Борисенко.

У березні 2025 року він отримав підозру за службову недбалість, що призвела до засмічення земельних ділянок Баранинської громади, зазначає Zaxid.net.

Наразі посадовцеві інкримінують зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки, санкція статті передбачає до 6 років ув'язнення.

