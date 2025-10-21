Столичний дитсадок відбудують за 222 мільйони гривень, ціни завищені – Наші гроші

Управління освіти Шевченківської РДА за результатами тендеру замовило ТОВ "Київське управління механізації" реконструкцію дитячого садочку з укриттям за 222,65 млн грн. Переплата може складати більше 3 млн грн.

Про це пише сайт "Наші гроші".

До кінця 2027 року мають провести реконструкцію нежитлових будівель ясел-садочку санаторного типу на вулиці Дорогожицька Шевченківського району Києва з влаштуванням протирадіаційного укриття.

Роботи фінансують з місцевого бюджету. Договірна ціна тверда та включає 2,91 млн грн на покриття ризиків та 20,65 млн грн на інфляцію.

"У інформації про ціни на матеріальні ресурси арматуру А500С діаметром 12 мм замовили по 44 700 грн/т (тут і далі ціни з ПДВ). "Iron World" продає її по 32 435 грн/т, що на 27% дешевше. "Булат Метал" пропонує таку арматуру по 33 800 грн/т, що на 24% дешевше", – говориться у повідомленні.

Армувальну сітку ВР-1 100х100 діаметром 4 мм врахували по 313 грн/кв. м. "Сітка Захід" продає її по 103 грн/кв. м, а "Астра Трейд" по 78 грн/кв. м. Це в 3-4 раза дешевше.

Невідомі металеві двері замовили по 21 631 грн/кв. м."Епіцентр" продає металеві вхідні двері Булат Cottage по 11 964 грн/кв. м, що вдвічі дешевше. Навіть протипожежні металеві глухі двері ДМП ЕІ60 "Пожежна безпека України" пропонує по 6 130 грн/кв. м, що в 3,5 раза дешевше, – аналізує сайт.

За підрахунками аналітиків, ймовірна переплата на цих та інших позиціях може складати більше 3 млн грн.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Для участі треба було мати частково виконаний аналогічний договір у закладах освіти, укладений не раніше 2023 року. Крім того вимагали надати договір із спеціалізованим підприємством про розміщення та захоронення твердих будівельних відходів.

Сайт нагадує, що у 2023 році "Суспільне" повідомляло про просідання ґрунту у дитсадку при будівництві укриття.

Та зазначає, що "Київське управління механізації"належить Юрію Журавському, а раніше – Володимиру Куксі. Керує нею Дмитро Мотрончук. Із 2018 року фірма отримала державних замовлень на 1,02 млрд грн, найбільше від нинішнього замовника.

