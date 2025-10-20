Ремонт будинку для Нацгвардії: ціни на матеріали в 2-4 раза вище за ринкові

Фірма "Артденбуд" отримала без конкуренції підряд від Національної гвардії України на ремонт п'ятиповерхового нежитлового будинку з прибудовою. Ймовірна переплата на будівельних матеріалах складає більше 7 млн грн.

Центральна база виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України 29 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ "Артденбуд" ремонт п'ятиповерхового нежитлового будинку з прибудовою за 183,38 млн грн.

"Основний договір було укладено у грудні 2024 року на суму 254,43 млн грн. Відтак загальна вартість угод становить 437,81 млн грн", – говориться у повідомленні.

Додаткові роботи повинні виконати до березня 2027 року. Адресу будинку не повідомляли з міркувань безпеки. Відомо лише, що це в Києві.

Роботи фінансуються коштом державного бюджету. Договірна ціна тверда та включає 2,05 млн грн на покриття ризиків та 12,55 млн грн на інфляцію. Хто проводив експертизу проектної документації не відомо через секретність.

"Наші гроші" звертають увагу на ймовірну переплату за будівельні матеріали.

"У інформації про ціни на матеріальні ресурси штукатурку Ceresit CT 60 база С замовили по 224 грн/кг. "Епіцентр" у Києві продає її по 98 грн/кг, що вдвічі дешевше. Лінолеум Grabo Astral Color врахували по 895 грн/кв. м. Компанія "Parketti" продає таки й по 334 грн/кв. м, а "ПолMall" по 455 грн/кв. м. Це в 2-2,5 раза дешевше", – наводить приклади сайт.

Щебінь фракції 40-70 мм врахували по 1 176 грн/куб. м. "Еxpress-Тehbud" пропонує такий щебінь по 303 грн/куб. м, що майже вчетверо дешевше. За даними серпневого моніторингу ДП "НІРІ", на Київщині ціни щебню 40-70 мм різнились від 250 до 686 грн/куб. м, що на 42-79% дешевше.

Ймовірна переплата на низці позицій складає більше 7 млн грн, стверджує сайт.

Середньомісячну заробітну плату на одного робітника в режимі повної зайнятості та розряді робіт 3,8 в кошторисі вказали 18 570 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії вищий – 20 455 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі "Work.ua" у Києві значно вища – 40 000 грн.

"Якщо насправді на будівництві робітникам середнього розряду треба платити в середньому не 18 570 грн, а 40 000 грн в місяць, то зарплатний фонд мав би бути збільшений щонайменше вдвічі – з 24,59 млн грн до 52, 98 млн грн", – говориться у публікації.

"Тобто нестачу у 28,39 млн грн підприємці можуть компенсувати виплатою неоподаткованих зарплат в конвертах з маржі, яку закладають в будматеріали.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на спрощену закупівлю більше ніхто не подався", – припускають "Наші гроші".

"Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на спрощену закупівлю більше ніхто не подався. Для участі вимагали підтвердити обсяг доходу у 2024 році у розмірі не менше 40% очікуваної вартості предмета закупівлі – 73,47 млн грн", – пише сайт.

