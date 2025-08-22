Правоохоронці викрили масштабну оборудку з держземлею на Дніпропетровщині

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного відчуження землі державного підприємства "ДГ "Дніпро" Інституту зрошуваного землеробства НААН України у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба ОГП та ДБР.

Колишні посадовці Держгеокадастру, попри чинні акти постійного користування, незаконно вилучили понад 500 гектарів державної землі.

Частину ділянок - 239 гектарів вартістю близько 24 млн грн - безоплатно передали у приватну власність через підставних осіб. Згодом більшість цих земель зосередили у власності одного бенефіціара та пов'язаних із ним осіб. У результаті вони отримали 106 ділянок загальною площею 206 гектарів.

За інформацією співрозмовників ЕП у правоохоронних органах, підозрюваними у справі є:

Роман Лещенко - колишній голова Держгеокадастру України (службова недбалість, ч. 2 ст. 367 ККУ),

- колишній голова Держгеокадастру України (службова недбалість, ч. 2 ст. 367 ККУ), Дмитро Свердлін - колишній начальник ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області, нині депутат міськради (заволодіння державним майном, ч. 5 ст. 191 ККУ),

- колишній начальник ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області, нині депутат міськради (заволодіння державним майном, ч. 5 ст. 191 ККУ), Володимир Гавриленко - колишній начальник районного відділу Держгеокадастру (заволодіння державним майном, ч. 5 ст. 191 ККУ),

- колишній начальник районного відділу Держгеокадастру (заволодіння державним майном, ч. 5 ст. 191 ККУ), Олександр Овсюк - колишній керівник державного підприємства "ДГ "Дніпро" (заволодіння державним майном, ч. 5 ст. 191 ККУ).

Максимальне покарання за інкримінованими статтями - до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. ДБР вживає заходів для повернення земель у державну власність.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.