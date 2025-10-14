Росіяни зруйнували ліцей під Харковом, який нещодавно відремонтували за 200 мільйонів

В Чугуєві Харківської області в ніч на 12 жовтня російські війська зруйнували ліцей.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Гвара медіа".

За даними з "Прозорро", вартість ремонту становила майже 200 млн грн.

За два дні обстрілів у Чугуєві було пошкоджено щонайменше десяток приватних будинків, а також приватне підприємство, дві багатоповерхівки, два навчальні заклади й одну адмінбудівлю.

"Ліцей №2, який нам побудувала держава і який мав бути готовим до кінця року, пошкоджено найбільше", – розповіла міська голова Галина Мінаєва.

Ремонт цього ліцею в Чугуєві почали робити коштом обласного бюджету у 2023 році за регіональною програмою відновлення, розвитку та підтримки систем життєзабезпечення Харківської області на період дії воєнного стану.

Цю програму затвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації у 2022 році.

У 2023 році провели тендер на його ремонт і підряд вартістю 235 млн грн виграла фірма ТОВ "Промтекс".

Харківський антикорупційний центр тоді проаналізував кошторис і виявив суттєве завищення цін.

Після того замовник уклав додаткову угоду з підрядником про зниження цін будматеріалів і остаточна ціна цього контракту була знижена з 235 до 180 млн грн. Але паралельно цьому ж "Промтексу" замовили робіт ще на 14 млн грн через зміну деяких проєктних рішень. Таким чином остаточна вартість ремонту становила 194 млн грн.

"І тепер це зруйновано і потрібно буде відбудовувати знову", - зазначає видання.

Нагадаємо:

Це не перший випадок, коли Харківська ОВА замовляла ремонти шкіл під час війни і їх руйнували новими обстрілами перед здачею в експлуатацію. У квітні 2025 року російські війська зруйнували ліцей у Старому Салтові, який ремонтували два роки і встигли витратити 148 млн грн. Після цього руйнування ОВА не відмовилась від проєкту і за 145 млн грн замовила будівництво укриття в зруйнованій школі по завищених цінах.

Окрім вже зруйнованого ліцею у Чугуєві цього року замовили ремонт з будівництвом укриттів для ліцеїв №8 за 170 млн грн і №5 за 182 млн грн.

Під час вторгнення фірма "Промтекс" отримала від своїх замовників 1,21 млрд грн за ремонт різних об’єктів у Харківській області.