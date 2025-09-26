Скраплений газ без посередників: "Нафтогаз" веде переговори з американськими виробниками

Група "Нафтогаз" веде переговори з окремими американськими виробниками про прямі поставки скрапленого природного газу в Україну.

Про це агентству Bloomberg повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

Наразі доля американського LNG в українському імпорті, за даними Bloomberg, складає менше 10%. Цього року "Нафтогаз" імпортував в Україну вже понад 400 млн куб. м американського скрапленого газу.

Ці поставки здійснюються в межах партнерства з польським державним концерном ORLEN. Скраплений газ поступає в морські термінали в Польщі та Литві, далі проходить регазифікацію і потрапляє в українську ГТС через польський кордон.

Нафтогаз страждає від російських повітряних атак на свої об'єкти, включаючи місця видобутку та зберігання природного газу, оскільки повномасштабна війна Москви триває вже четвертий рік, говориться у публікації.

За словами Корецького, руйнування, які знищили 42% добового видобутку на початку цього року, змушують Україну імпортувати 5,8 мільярда кубометрів газу у 2025 році - трохи менше половини з 13,2 мільярда кубометрів, які необхідно запасти напередодні опалювального сезону.

За його словами, "Нафтогаз" оптимістично налаштований на досягнення цієї мети. Хоча продовження бойових дій, ймовірно, обмежить розмір і типи інвестицій, Корецький сказав, що "Нафтогаз" не може "просто сидіти і чекати".

Компанія стикається з певними обмеженнями, оскільки їй доводиться спрямовувати кошти на відновлення зруйнованих об'єктів та підтримку існуючого видобутку, але за допомогою досвідчених іноземних інвесторів "Нафтогаз" може зробити набагато більше, запевнив він.

"Є американські та канадські компанії, а також фірми з інших країн, які мають досвід роботи в тих регіонах, де йшли або йдуть війни чи військові конфлікти, - сказав він. "Звичайно, це не швидкий процес, але якщо ми його не почнемо, то не досягнемо жодних результатів".

