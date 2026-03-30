"Нафтогаз" домовляється з Грецією про збільшення постачань СПГ

НАК "Нафтогаз" провів переговори з грецькою делегацією про збільшення постачань скрапленого природного газу через грецькі порти.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Зустрілися з делегацією Греції на чолі із заступником міністра закордонних справ Греції Гарі Теохарісом, послом Греції в Україні Пантелісом Александросом Дімітракопулосом та керівниками грецьких компаній", – написав він у Facebook..

За його словами, обговорювалося розширення співпраці у постачанні СПГ через грецькі порти до України з використанням Вертикального газового коридору.

Окрему увагу приділили можливостям збільшення обсягів постачання газу — як для України, так і для Східноєвропейського регіону через грецькі порти.

"Подякував партнерам за підтримку та вже реалізовані проєкти, узгоджені під час візиту Президента України Володимир Зеленський у листопаді минулого року", – зазначив Корецький.

За його словами, важливий напрям — активна участь грецьких компаній у відновленні та модернізації нашої інфраструктури. Окремо проговорили можливості залучення грантового та донорського фінансування для реалізації цих проєктів.

Крім того, обговорювалися поставки дизпалива, використання грецького флоту "та інші взаємовигідні проєкти".

Україна спільно з сусідніми країнами запустили два нові міждержавні маршрути для імпорту природного газу – Route 2 та Route 3 у рамках ініціативи "Вертикальний коридор".

Раніше повідомлялося, що Греція почала позиціонувати себе як південні "ворота" Європи для імпорту скрапленого природного газу, переважно зі США, на тлі підготовки Євросоюзу до повної заборони постачань російського газу до 2027 року.

Раніше група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія ORLEN підписали угоду, що фіналізує домовленості щодо постачання 300 млн кубометрів американського скрапленого природного газу (LNG) в Україну у першому кварталі 2026 року.