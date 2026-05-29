Скандальний "Сенс Банк": у НБУ розповіли про свої звернення до правоохоронців

Нацбанк у період 2023–2026 років надіслав 13 звернень до правоохоронних органів і Державної податкової служби України та чотири листи до Державної служби фінансового моніторингу України за результатами проведених у "Сенс Банку" перевірок.

Про це повідомляє Національний банк України.

НБУ зазначає, що опрацював і надав відповіді на 119 депутатських звернень, які надійшли від голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева протягом повномасштабної війни.

Читайте також: "Весела" історія: що відкрили свідчення НБУ, Мінфіну та "Сенс банку" в справі "Мідас"

"У разі наявності в пана Гетманцева інформації про конкретні факти порушень саме "Сенс Банком" вимог законодавства з питань фінансового моніторингу пропонуємо передати таку інформацію до Національного банку для її перевірки в межах компетенції, а також до інших компетентних органів, у тому числі правоохоронних", – говориться у повідомленні.

НБУ "звертає увагу на регулярні безпідставні та маніпулятивні звинувачення", озвучені Гетманцевим на адресу Голови НБУ та регулятора загалом.

"Правління Національного банку, опублікованій 06 травня 2026 року, вже було надано детальну інформацію про здійснення Національним банком своїх наглядових функції щодо "Сенс Банку" та розгорнуті відповіді на всі питання, які були озвучені на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України", – говориться у повідомленні.

НБУ заявляє, що до мандата повноважень НБУ "не належить контроль за повнотою сплати податків клієнтами банків чи підтвердження фактів легалізації кримінальних доходів".

Нагадаємо:

1 травня 2026 року УП випустила чергову серію плівок Міндіча" – записів розмов фігурантів операції НАБУ "Мідас", дотичних до корупції в енергетиці та оборонному секторі. Зокрема, на записах присутня особа, яку ідентифікували як колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

На записах присутній сам Міндіч, також слідство ідентифікуало Василя Веселого та інших фігурантів розслідування. З'ясувалося, що склад наглядової ради державного "Сенс Банку", призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи "Мідас".

Також на "плівках Міндіча" бізнесмен Василь Веселий обговорює з Олександром Цукерманом, фігурантом "Міндічгейту", як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України "Карпатнафтохімом".

У ході розслідування УП у 2024 році Веселий заперечив, що має знайомства в Офісі президента, заявив, що його брат Андрій Веселий придбав частку в "Карпатнафтохім" за "свої кошти" та заперечив інформацію про те, що він є "смотрящим" від Офісу президента за Сенс Банком – заявив, що він там працює на "громадських засадах".

Після оприлюднення записів розмов фігурантів справи "Мідас" голова наглядової ради державного "Сенс банку" Микола Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх повноважень.

Національний банк України підтвердив, що фігурант "плівок Міндіча" Василь Веселий відвідував установу: у 2024 році він двічі зустрічався зі співробітниками наглядового блоку.

Нацбанк повідомив, що упродовж останніх чотирьох років провів п'ять перевірок "Сенс банку" та оштрафував його: у 2023 році на 47,7 млн грн, у 2025 році – на 4,1 млн грн.