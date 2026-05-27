За місяць банки видали іпотечних кредитів на 1,5 мільярда гривень

Банки України в березні видали 808 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн, свідчать дані щомісячного опитування банків Нацбанком.

Про це повідомляє Національний банк України.

За даними регулятора, 494 кредити на суму 932 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 240 кредитів на 439 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;

НБУ повідомляє, що 314 кредитів на суму 573 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка становила 8,37% річних на первинному ринку та 10,48% на вторинному ринку, якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів становить лише 13%.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано у Київській області (256 договорів на загальну суму 471 млн грн, або 31% від загального обсягу) та Києві (185 договорів на 402 млн грн).

У Львівській області – 43 договори на 92 млн грн, у Вінницькій – 35 договорів на 69 млн грн, у Волинській – 32 договори на 57 млн грн.

Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.

НБУ також нагадує, що Рада з фінансової стабільності у травні схвалила оновлену Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла.

Раніше НБУ повідомив, що темпи кредитування бізнесу та населення зберігаються на високому рівні: чисті гривневі кредити бізнесу у квітні 2026 року збільшилися на 34% рік до року, населенню – на 35%.

Раніше повідомлялося, що банки України зберегли високі темпи кредитування бізнесу і населення, проте обсяг кредитів, наданих органам державної влади, зменшився. Обсяг кредитів, наданих органам державної влади, зменшився: якщо у січні видали 8.099 млн грн, то у лютому – 7.392 млн грн, а у березні – 6.891 млн грн.

В українських банках частка непрацюючих кредитів (NPL) станом на 1 квітня скоротилася до 12,9%, або на 1 відсотковий пункт з початку року, а з березня 2022 – на 13,7 пункта.

У 2025 році більш як 2300 українців було забезпечено житлом у межах державних програм пільгового іпотечного кредитування та низки регіональних житлових програм, за всіма програмами видано кредитів на понад два мільярда гривень.