Долар знову побив антирекорд: НБУ встановив курс валют на 28 травня
Нацбанк показав курс на 28 травня
Фото: Getty Images
У четвер, 28 травня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд вп'яте за травень – 44,3 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро також зросте та становитиме 51,54 грн.
Офіційні курси на середу 28 травня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,3 грн (44,27 грн станом на 27 травня);
- 1 євро – 51,54 грн (51,51 грн станом на 27 травня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 27 травня – 44,27 грн.