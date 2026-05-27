Долар знову побив антирекорд: НБУ встановив курс валют на 28 травня

Нацбанк показав курс на 28 травня

У четвер, 28 травня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд вп'яте за травень – 44,3 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро також зросте та становитиме 51,54 грн.

Офіційні курси на середу 28 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,3 грн (44,27 грн станом на 27 травня);

1 євро – 51,54 грн (51,51 грн станом на 27 травня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 27 травня – 44,27 грн.