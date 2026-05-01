Як бізнесмен Веселий отримав контроль над "Карпатнафтохімом" — нові "плівки Міндіча"

На "плівках Міндіча" бізнесмен Василь Веселий обговорює з Олександром Цукерманом, фігурантом "Міндічгейту", як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України "Карпатнафтохімом".

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

УП опублікувала другу частину плівок, на яких зафіксована розмова Цукермана та Веселого.

Нагадаємо, Цукермана слідство називає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики на чолі з Тимуром Міндічем та співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів.

Наприкінці 2024-ого року УП опублікувала розслідування у якому розповіла, як офіс президента ймовірно організував зняття арешту (через зв'язки з росіянами) з "Карпатнафтохім" в обмін на ймовірно безкоштовну долю в підприємстві з подальшим переписом частки на підставну особу.

Суд арештував корпоративні права та нерухомість підприємства. Далі цей заарештований актив мав бути переданий в АРМА, а потім держава мала б заробити на тому, що після завершення розслідування і конфіскації, майно продали б новим власниками або націоналізували.

Втім, АРМА згодом заявила, що не може знайти нового управителя, через помилки, допущені правоохоронцями. За 14 місяців держава так і не змогла передати "Карпатнафтохім" під управління, а в 2023 році суд взагалі скасував арешт підприємства.

Через пів року співвласником компанії став Андрій Веселий, брат Василя Веселого, який може бути підставною особою екскерівника офісу президента Андрія Єрмака.

У розмові 9 травня 2025 року Василь Веселий з Олександром Цукерманом обговорюють "Карпатнафтохім".

"Мені тепер, а тепер мені треба "Карпатнафтохім", дивіться. Шура, от я хочу, щоби мені опонірували по Карпатах юристи. Опонірували. То что я расскажу, как я всё это вижу", – говорить Василь Веселий.

"Вот, я вам серьёзно кажу, зараз час їх так перепі***чити двох, шо ну його на***. І я знаю механізм як це зробить. І вони мені опять вернуться. Мы вернёмся в 7,5 которые были на компанию миллионов там. Мы ко всему вернёмся. Потому шо, всё шо мне наобещали – на данный момент, ещё не сделали!", – продовжує він.

Також у розмові Веселий згадує, ймовірно, Артура Гранца — співвласника "Карпатнафтохіму".

Із контексту виглядає так, що інші співвласники підприємства чинять супротив Веселому, а Веселий обговорює з Цукерманом план дій для того, щоб отримати контроль над підприємством.

"У нас вся ціна завода три мільйони по експертному висновку, який зробили тут. Ми його замовляли, учасники замовили його. То воно коштує більше тому шо, мінус 30 мільйонів кредитів, військовий стан, і вони врахували. У нас було враховано в експертній оцінці кіпрська компанія на яку... Яка...Якій завод винен 840 мільйонів доларів", – говорить Веселий.

"Так хай ідуть, бабки виведуть. е***ь, та нам, по***, як. Тільки треба красіво вийти, бл**ь. От і хай і їб***ся всі разом, бл**ь. (нерозбірливо). Нє, тоді догнати їх, бл**ь, і заставити робити то, шо треба робити. І воно діє", – говорить Веселий.

Василь Веселий, нікому не відомий бізнесмен протягом короткого проміжку часу, схоже, починає контролювати державний Сенсбанк, посилаючись Андрія Єрмака, а його брат, ФОП з Дрогобича, який займається тротуарною плиткою, стає співвласником найбільшого нафтохімічного підприємства країни, говориться у матеріалі УП.

У ході розслідування УП у 2024 році Веселий заперечив, що має знайомства в Офісі президента, а урядовий квартал відвідує, бо "там живе".

Також він заявив, що його брат Андрій Веселий придбав частку в "Карпатнафтохім" за "свої кошти".

За інформацією співрозмовників УП у податковій, за 20 років Андрій Веселий офіційно отримав 1 874 323 гривні доходів і ще 2 281 539 гривень отримав як ФОП.

Однак це не завадило йому стати співвласником одного з найбільших в Україні комплексів з виробництва нафтохімічної та хімічної продукції, яке має в обігу мільярди гривень.

Посаду так званого "смотрящого" в "Сенс Банку" Веселий теж заперечив, за його словами, він там працює на "громадських засадах".

Склад наглядової ради державного "Сенс Банку", призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи "Мідас".

На плівках зафіксована розмова Олександра Цукермана та Василя Веселого, який став радником керівника "Сенс Банком" після його націоналізації від російських власників у 2023 році.