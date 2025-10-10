Сім мільйонів збитків громаді: у Одесі викрили посадовців міськради

У Одесі викрили посадовців міської ради та приватної фірми, які завдали громаді понад сім мільйонів гривень збитків.

Про це повідомляє Національна поліція.

За її даними, вже експосадовець Управління капітального будівництва свого часу уклав кілька договорів із фірмою та підприємцем, які проводять діяльність у сфері архітектури, на розробку проєктів для реставрації лікарні, пам’яток архітектури та реконструкції інженерних мереж водопостачання, водовідведення та газопостачання.

"Встановлено, що жодна проєктна документація не була виконана. Попри це, чиновник підписав акти приймання робіт і перерахував майже 3,7 мільйона гривень на рахунки підрядників", – говориться у повідомленні.

Поліція розповідає, що керівна особа з двома підлеглими Одеського електротехнічного експлуатаційно-монтажного підприємства отримали гуманітарну допомогу, серед якої електрогенератори з Німеччини та Херсонщини.

"Замість того, щоб передати їх на потреби громади, віддали обладнання для обслуговування приватних осіб та бізнесу: оселі, автомийки, кафе", – говориться у повідомленні.

Так місто втратило помічну техніку вартістю понад 2,2 мільйона гривень, стверджує Нацпол.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів слідчі поліції вилучили у якості речових доказів дане майно, зазначено у повідомленні.

