Коштовності та годинники на 10 мільйонів доларів: БЕБ викрило контрабандистів

Бюро економічної безпеки України викрило організовану групу, яка перевозила предмети розкоші через державний кордон України без сплати мита. У Києві організатори схеми продавали у власному магазині.

Про це повідомляє БЕБ.

Детективи головного підрозділу детективів БЕБ осіб, "які налагодили переміщення коштовних предметів розкоші через державний кордон України з приховуванням від митного контролю", говориться у повідомленні.

До складу групи входило 11 осіб, з яких п’ять – працівники АТ "Укрзалізниці", а також власники приватної компанії.

"Задля ухилення від сплати митних та інших загально обов’язкових платежів брендові ювелірні вироби та швейцарські годинники завозили контрабандою", – повідомляє БЕБ.

"Коштовні товари купували в Об’єднаних Арабських Еміратах, Гонконзі тощо. Надалі завозили їх до Республіки Польща та передавали провідникам пасажирського поїзда міжнародного сполучення "Варшава–Київ" / "Київ–Варшава", – говориться у повідомленні.

"Ювелірні вироби та швейцарські годинники ховали у конструктивних порожнинах вагона потягу й таким чином переміщували через кордон. У Києві їх продавали у власному магазині за готівку, безготівку та криптовалюту", – розповіли детективи.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в потязі, магазині та помешканнях фігурантів. Вони вилучили контрабандну продукцію відомих брендів та 800 тис. доларів США.

Загальна ж вартість вилучених контрабандних ювелірних виробів та годинників становить понад 10 млн доларів США.

Детективи БЕБ повідомили про підозру усім особам злочинної групи.

Рішенням суду накладено арешт на майно підозрюваних, яке було придбане за кошти отримані від злочинної діяльності, в томі числі автомобілі та яхту.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи, повідомляє БЕБ.

Раніше Бюро економічної безпеки у Волинській області викрило схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

Раніше Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему ухилення від податків та контрабанди електроніки.

За січень-серпень митні органи виявили 6 437 порушень митних правил на 7,7 млрд грн.