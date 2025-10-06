Люксові автомобілі екскерівника районного ТЦК визнали необґрунтованими активами

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокуратури про конфіскацію активів, формально оформлених на родичів керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники Державного бюро розслідувань та Спеціалізована антикорупційна прокуратура забезпечили в суді визнання необґрунтованими активів, що фактично належать родині колишнього керівника районного ТЦК міста Харкова, говориться у повідомленні.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про ексначальника Шевченківського районного ТЦК міста Харкова Артура Воронцова.

"Встановлено, що теща керівника районного ТЦК та СП у 2022–2023 роках придбала два нові люксові автомобілі загальною вартістю понад 3,4 млн грн. Насправді транспортом користувався сам посадовець та його близькі", – повідомляє ДБР.

Аналіз доходів і витрат службовця та його родичів засвідчив, що придбання таких активів було неможливим коштом законних прибутків.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила позов прокурора САП про цивільну конфіскацію активів, формально оформлених на родичів, але якими користувався сам посадовець.

Суд визнав необґрунтованим активом автомобіль Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та постановив стягнути його вартість у дохід держави — 1,598 млн грн.

Також суд ухвалив конфіскувати Lexus NX200, зареєстрований на тещу посадовця.

Центру протидії корупції зазначає, що Воронцов став "відомим" через побиття волонтерки Аліни Бологової.

