На Київщині ліквідували підпільну мережу з продажу електронних сигарет

Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність нелегальної мережі зі збуту тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин для куріння.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що фігуранти (група осіб) постачали контрафактні тютюнові вироби до регіону та продавали їх у роздрібних точках на Київщині, зокрема в Бучанському й Обухівському районах. Також збут здійснювали через соціальні мережі з доставкою по всій Україні.

Продаж підакцизних товарів відбувався без відображення у бухгалтерському та податковому обліку. Це дозволяло уникати сплати акцизного податку та отримувати необлікований прибуток.

В ході слідчих дій детективи БЕБ вилучили близько 7,5 тис. компонентів для рідин, понад 1,5 тис. POD-систем, картриджів з рідиною для електронних сигарет, а також тютюн для кальяну. Крім того, вилучено мобільні, POS-термінали, чорнові записи, комп'ютерну техніку та транспортний засіб.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 2,1 млн грн.

Нагадаємо:

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили групу осіб, які налагодили незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах.