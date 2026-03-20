БЕБ викрило найбільшу підпільну тютюнову фабрику: 10 тисяч цигарок за хвилину
Бюро економічної безпеки викрило наймасштабнішу підпільну тютюнову фабрику за весь час своєї роботи.
Про це повідомив голова БЕБ Олександр Цивінський.
Він оприлюднив відео з обшуків на підприємстві, однак без додаткових подробиць щодо місця розташування фабрики, але з відео ймовірно йдеться про Київ.
У відео йдеться про те, що фабрика виробляє 10 тисяч цигарок на хвилину та 720 тисяч пачок щодня. Також "підприємство" виготовляла підробки популярних міжнародних брендів і мала почвний цикл виготовлення.
На фабриці працювало близько 40 робітників, а дохід на місяць становив мільярд гривень. Інші деталі БЕБ наразі не розкрили.
