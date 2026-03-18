За два місяці НАЗК виявило у деклараціях порушень на 732 мільйона гривень

За два місяці 2026 року НАЗК завершило 153 повних перевірки декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом, порушень не було лише у одній з них.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Порушення виявлено у 152 з перевірених декларацій.

У 92 деклараціях (62% від завершених перевірок) встановлено ознаки недостовірних відомостей на загальну суму понад 732 млн грн.

Ще у двох – ознаки необґрунтованості активів на понад 11,9 млн грн; у одній – незаконного збагачення на понад 18 млн грн.

У січні-лютому НАЗК скерувало до компетентних органів 47 обґрунтованих висновків, які передбачають кримінальне покарання та 20 – за ознаками адміністративних порушень.

За результатом розгляду 28 обґрунтованих висновків НАЗК, органи досудового розслідування розпочали кримінальне провадження. Матеріали ще 5 перевірок долучено до розпочатих раніше кримінальних проваджень.

НАЗК повідомляє про декларації з найбільшими сумами невідповідностей.

Так, заступник керівника відділу Бюро економічної безпеки України у декларації за 2024 рік не зазначив відомостей про дохід на понад 1,9 млн грн та не зміг підтвердити наявність та походження задекларованої готівки на понад 19 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до ДБР.

Депутат Львівської обласної ради у декларації за 2023 рік не зазначив дохід на понад 900 тис. грн, за який він купив нерухомість.

Він також не підтвердив законність походження понад 14,6 млн грн. готівкових коштів дружини. Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження;

Депутат Вигодянської сільської ради Одеської області у декларації за 2024 рік, серед іншого, не зазначив низку об'єктів нерухомості, що належать йому та його дружині.

Він "забув" про елітний автомобіль дружини і не зміг підтвердити джерела походження понад 117 млн грн. готівкових коштів. Обґрунтований висновок скеровано до Нацполіції;

Депутат Одеської міської ради у декларації за 2024 рік зазначив готівки на понад 41,2 млн грн., водночас наявність та законність джерел її походження не підтвердив. НПУ розпочала досудове розслідування;

Депутат Ірпінської міської ради у деклараціях за 2022 та 2023 роки серед іншого "забув" зазначити відомості про земельну ділянку та об'єкт незавершеного будівництва (житловий будинок) у місті Буча Київської області, на загальну суму понад 23,2 млн грн, які перебували в його користуванні.

НПУ здійснює досудове розслідування.

