Недостовірне декларування: САП викрила податківця на заниженні вартості квартири

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованою частину столичної квартири начальника одного з управлінь податкової служби на Запоріжжі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Ідеться про начальника управління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС у Запорізькій області Василя Рахуби.

Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованою частини активу та стягнення її вартості в дохід держави

"Мова йде про квартиру площею 112 кв. м у м. Києві, яку посадовець придбав у квітні 2023 року за 4,1 млн грн та у травні 2026 року переоформив на доньку-студентку", – розповіли у прокуратурі.

Проте за результатами незалежної оціночної консультації, аналізу ринку та заставної вартості реальна мінімальна ринкова ціна житла становить 7,17 млн грн.

Позов мотивовано тим, що аналіз офіційних доходів і витрат посадовця, його дружини та доньки встановив, що родина не мала достатніх законних коштів для придбання активу за його мінімальною ринковою ціною.

Різниця між вартістю квартири та законними доходами, заощадженнями і позиченими коштами родини становить понад 3,1 млн грн.

Прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованою частини квартири та стягнення її вартості з відповідачів у дохід держави.

Позов пред'явлено на підставі матеріалів Державного бюро розслідувань та доказів, самостійно одержаних прокурором САП.

Нагадаємо:

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими три квартири в Києві, пов'язані з посадовцем одного з управлінь Держрибагентства загальною вартістю понад 9 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство з питань запобігання корупції вважає необґрунтованим активом дорогу автівку посадовця управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, оформлену на матір, яка навіть не має водійських прав.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт щодо посадовця Державної міграційної служби України, який приховав майно вартістю 13,7 мільйона гривень – у щорічній декларації він не зазначив вартість торговельного центру дружини.

Слідчі завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, який оформив майно на понад 14,5 млн грн на близьких родичів.