На Дніпропетровщині у депутата виявили незадеклароване майно на мільйони

Прокуратура повідомила про підозру депутату однієї із сільських рад на Дніпропетровщині: загальний розмір недостовірних відомостей, відображених у його декларації, становить понад 9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції

Йдеться про Олександра Піхотіна, депутата Української сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області.

Про підозру депутату однієї із сільських рад повідомив прокурор Шахтарської окружної прокуратури, у тому числі на підставі матеріалів повної перевірки декларації, проведеної НАЗК.

Зокрема, за результатами повної перевірки декларації за 2024 рік НАЗК встановило, що депутат не задекларував п'ять орендованих земельних ділянок на Дніпропетровщині загальною площею 40 га, вартістю понад 1,1 млн грн.

Крім того, він зазначив у декларації дохід від підприємницької діяльності майже на 8 млн грн менший за фактично отриманий.

Загальний розмір недостовірних відомостей, відображених у декларації, становить понад 9 млн грн, зазначає НАЗК.

Посадовцю інкримінують внесення завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації.

Нагадаємо:

Депутату Ляшківської сільської ради Дніпропетровської області Станіславу Волошину повідомили про підозру у недостовірному декларуванні: він приховав ділянки землі вартістю 2,5 мільйона гривень, автомобілі, мотоцикл та вантажний фургон.

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими три квартири в Києві, пов'язані з посадовцем одного з управлінь Держрибагентства загальною вартістю понад 9 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство з питань запобігання корупції вважає необґрунтованим активом дорогу автівку посадовця управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, оформлену на матір, яка навіть не має водійських прав.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт щодо посадовця Державної міграційної служби України, який приховав майно вартістю 13,7 мільйона гривень – у щорічній декларації він не зазначив вартість торговельного центру дружини.