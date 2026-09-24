У посадовця Держрибагентства можуть конфіскувати три квартири

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими три квартири в Києві, пов'язані з посадовцем одного з управлінь Держрибагентства загальною вартістю понад 9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національного агентства з питань запобігання корупції.

Прокурор САП за матеріалами НАЗК звернувся до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів, набутих чиновником.

Ідеться про заступника начальника управління – начальника відділу рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Романа Лєдовського.

Три двокімнатні квартири знаходяться в житловому комплексі в м. Києві площею 70 кв. м кожна. Одну з них посадовець придбав на своє ім'я у лютому 2025 року, дві інші оформив на колишню дружину й сестру в серпні того ж року.

"При цьому ціни, зазначені в договорах купівлі-продажу, були суттєво нижчими за мінімальні ринкові", – говориться у повідомленні.

Позов мотивовано тим, що попри реєстрацію двох квартир на родичок фактично ними розпоряджався саме посадовець, пояснили у прокуратурі.

"Він із власного облікового запису на онлайн-платформі розміщував оголошення про продаж обох квартир як "власник", вів переговори з потенційними покупцями, організовував ремонт та оплачував будівельні матеріали й меблі. Перегляди квартир проводив його син, а номінальні власниці участі в цих процесах не брали", – розповіли там.

Аналізом офіційних доходів і витрат посадовця, його колишньої дружини, сестри та їхніх близьких родичів встановлено, що вони не мали достатніх законних доходів для набуття цих активів.

Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими частин двох квартир та стягнення відповідної вартості в дохід держави, а також визнання необґрунтованою повністю квартири, оформленої на колишню дружину, і стягнення її в дохід держави.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Нацагентство з питань запобігання корупції вважає необґрунтованим активом дорогу автівку посадовця управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, оформлену на матір, яка навіть не має водійських прав.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт щодо посадовця Державної міграційної служби України, який приховав майно вартістю 13,7 мільйона гривень – у щорічній декларації він не зазначив вартість торговельного центру дружини.

Слідчі завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, який оформив майно на понад 14,5 млн грн на близьких родичів.