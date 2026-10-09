Україні з-за кордону повернули 700 тисяч євро у справі про корупцію

Україні повернули 700 тис. євро, арештованих у Франції: обвинувачений у справі щодо корупції на ДП "Поліграфкомбінат "Україна" визнав провину та погодився відшкодувати завдані збитки.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне антикорупційне бюро.

Ідеться про справу щодо заволодіння коштами держпідприємства при виробництві паспортів громадян України та інших документів.

"На виконання вироку Вищого антикорупційного суду та за згодою Національної фінансової прокуратури Франції Україні повернуто 700 тис. євро, арештованих у Франції", – говориться у повідомленні.

Загалом на сьогодні у цій справі вже повернуто 4,5 млн євро.

Ці кошти були арештовані на банківських рахунках одного з обвинувачених у справі, за пособництва якого реєструвалися договори з іноземними компаніями.

"Особа повністю визнала свою провину та погодилась на відшкодування завданих збитків", – розповіли у прокуратурі.

САП говорить про ефективну співпрацю між правоохоронцями України, Франції та Естонії, яка здійснювалася у формі міжнародної спільної слідчої групи.

Також постійну прокуратура відзначає "експертну підтримку високого рівня з боку ініціативи StAR, що забезпечує доступ до передових міжнародних практик та стратегій повернення активів".

Ефективні платформи для постійної координації правоохоронної діяльності були надані OECD GLEN, GFAR Action Series та Eurojust.

Прокуратура нагадує, що перше повернення активів з-за кордону у справах САП та НАБУ відбулося в рамках того ж кримінального провадження рік тому, коли французька компанія "Surys" перерахувала в Україну 3,373 млн євро на основі процесуальної угоди з PNF (Франція).

Нагадаємо:

У 2023 році було викрито масштабну міжнародну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" у 2013-2016 роках при виробництві паспортів громадян України, ID-карт, посвідчень водія.

Восени 2025 року повідомлялося, що французька компанія SURYS, яка є учасницею справи НАБУ і САП щодо корупції на ДП "Поліграфкомбінат "Україна", перерахувала до держбюджету 3,37 млн євро (163,38 млн грн).