У податківця можуть відібрати "мамине" авто за 2,2 мільйона гривень

Нацагентство з питань запобігання корупції вважає необґрунтованим активом дорогу автівку посадовця управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, оформлену на матір, яка навіть не має водійських прав.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки необґрунтованого активу у заступника начальника одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

Зібрані НАЗК матеріали стали підставою для звернення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активу та його стягнення в дохід держави.

Йдеться про автомобіль BMW 320 2025 року випуску вартістю 2,2 млн грн. Право власності на транспортний засіб формально зареєстроване на матір посадовця, яка не має посвідчення водія.

Під час моніторингу способу життя НАЗК встановило, що саме посадовець фактично організував придбання автомобіля, брав участь у його виборі та оформленні, а також користувався ним із дня набуття.

Крім того, аналіз доходів і видатків посадовця за період, що передував придбанню автомобіля та супроводжував його, засвідчив відсутність законних джерел, достатніх для набуття такого активу.

Наявні офіційні доходи були використані на інші поточні потреби, що виключало можливість придбання транспортного засобу за рахунок законних доходів.

З метою забезпечення позову ухвалою ВАКС від 29 липня 2026 року на автомобіль накладено арешт, повідомляє НАЗК.

Нагадаємо:

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Слідчі завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, який оформив майно на понад 14,5 млн грн на близьких родичів.