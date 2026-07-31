Недостовірне декларування: судитимуть ексначальника обласного ДСНС

Слідчі завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, який оформив майно на понад 14,5 млн грн на близьких родичів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Працівники ДБР за сприяння керівництва ДСНС та НАЗК завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Головного управління ДСНС у Вінницькій області.

Під час моніторингу способу життя НАЗК встановило, що у 2020–2025 роках посадовець набув активів на понад 14,5 млн грн, оформивши їх на близьких родичів і членів сім'ї, хоча фактично користувався та розпоряджався цим майном сам.

Також під час досудового розслідування встановлено, що посадовець використовував службове становище у власних інтересах. Зокрема, він незаконно залучав підлеглих до будівельних і ремонтних робіт на власних приватних об'єктах у Вінницькій та Харківській областях, а також використовував для цього спеціальну техніку ГУ ДСНС.

У серпні 2026 року працівники ДБР повідомили колишньому посадовцю про підозру. Процесуальне керівництво здійснював Офіс генерального прокурора.

Для забезпечення можливої конфіскації суд наклав арешт на майно обвинуваченого загальною вартістю понад 22 млн грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області: залучивши сто осіб особового складу ГУ ДСНС, у серпні 2023 року він організував незаконну вирубку зелених насаджень.

Раніше повідомлялося, що Києві правоохоронці не дали підприємцю отримати 900 тисяч гривень держкоштів за постачання комп'ютерної техніки для ДСНС: він двічі намагався заробити, але поставляв неякісний товар та ще й з російськомовним маркуванням.