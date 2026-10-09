Суд визнав необґрунтованими активи екс-керівника підрозділу БЕБ

Суд визнав необґрунтованими активи колишнього керівника підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Олега Ящука.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

8 жовтня 2026 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, якими в період 2023–2024 років користувалися колишній керівник підрозділу детективів БЕБ Олег Ящук та його дружина.

Мова йде про автомобілі TOYOTA CAMRY 2023 року випуску та BMW X3 2022 року випуску. Загальна вартість цих активів сягає майже 4 млн гривень.

Машини було зареєстровано на родичку та близького друга посадовця, проте фактично ними розпоряджався Ящук, пояснили слідчі.

"Аналізом майнового стану субʼєкта декларування, членів його сім'ї, родичів та близьких осіб встановлено неможливість набути це майно за рахунок законних доходів", – зазначили у прокуратурі.

Суд визнав необґрунтованими ці активи та постановив стягнути автомобілі в дохід держави.

Позов ґрунтувався на матеріалах НАЗК та на самостійно одержаних доказах.

Нагадаємо:

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованою частину столичної квартири начальника одного з управлінь податкової служби на Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство з питань запобігання корупції вважає необґрунтованим активом дорогу автівку посадовця управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, оформлену на матір, яка навіть не має водійських прав.

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими три квартири в Києві, пов'язані з посадовцем одного з управлінь Держрибагентства загальною вартістю понад 9 мільйонів гривень.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт щодо посадовця Державної міграційної служби України, який приховав майно вартістю 13,7 мільйона гривень – у щорічній декларації він не зазначив вартість торговельного центру дружини.