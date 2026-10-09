Учетверо завищена вартість: на Миколаївщині викрили "фортифікаційну оборудку"

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці підприємства-підрядника та посадовцю Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у березні 2024 — серпні 2025 року під час будівництва захисних споруд для об'єкта критичної інфраструктури директорка підприємства вносила до актів виконаних робіт недостовірні відомості про їхню вартість. Зокрема, ціну робіт із гідрофобізації завищили вчетверо.

"Посадовець Служби відновлення, неналежно виконуючи службові обов'язки, підписував ці акти. На їхній підставі підприємству безпідставно перерахували понад 61 млн грн бюджетних коштів", – говориться у повідомленні.

Директорці підприємства інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення, посадовцю — службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення посадовця від посади.

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