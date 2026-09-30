У родини Галущенка була незадекларована квартира у Швейцарії на 220 квадратів – Схеми

Ексдружина колишнього міністра енергетики і юстиції та фігуранта справи НАБУ і САП "Мідас" Германа Галущенка протягом 2025 року разом з дітьми мешкала у квартирі площею 220 квадратних метрів у Женеві (Швейцарія), Галущенко цю квартиру не декларував.

Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

Оренда квартири за рік обійшлась у майже 4,5 мільйона гривень (приблизно 9 тисяч доларів на місяць).

Як встановили журналісти, ці апартаменти розташовані на набережній Гюстав-Адор в історичному будинку на березі Женевського озера, в одному з найпрестижніших районів міста О-Вів.

У НАЗК повідомили, що Герман Галущенко не задекларував швейцарські апартаменти у своїй декларації, яку він подав як міністр юстиції при звільненні.

У поясненнях для НАЗК сам Галущенко стверджував, що у 2022 році розлучився з дружиною, яка опікується спільними дітьми (при тому, що в 2023 році задекларував новонародженого сина з документами у Швейцарії – "Схеми".) – і нічого не знав про таку оренду.

У висновку НАЗК зазначено, що під час перевірки колишня дружина посадовця, Ольга Богданова, повідомила, що вони проживали там протягом 2025 року.

Загалом за інформацією НАЗК, Галущенко приховав дані на загальну суму понад 55,5 мільйонів гривень, що підпадає під ознаки "декларування недостовірної інформації".

Нагадаємо:

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін розмір альтернативної застави для ексміністра енергетики та колишнього очільника Міністерства юстиції Германа Галущенка.