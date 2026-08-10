Незадекларований торговельний центр: судитимуть посадовця міграційної служби

До суду скерували обвинувальний акт щодо посадовця Державної міграційної служби України, який приховав майно вартістю 13,7 мільйона гривень – у щорічній декларації він не зазначив вартість торговельного центру дружини.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовця Хмельницького міського відділу Управління Державної міграційної служби України, який не вказав у декларації майно вартістю 13,7 млн грн. Посадовець також є депутатом Чорноострівської селищної ради, зазначають у ДБР.

За даними ЕП, ідеться про начальника Хмельницького відділу Управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області Вадима Сідлецького.

За даними слідства, навесні 2024 року він подав щорічну декларацію, у якій не зазначив вартість торговельного центру, що належить його дружині. Об'єкт площею майже 900 кв. м розташований у селищі Чорний Острів Хмельницького району. На момент введення в експлуатацію його вартість становила 13,7 млн грн.

Слідство встановило, що посадовець знав про реальну вартість майна, однак свідомо не відобразив її у декларації.

У травні 2026 року працівники ДБР у взаємодії з НАЗК та САП повідомили йому про підозру. Нині обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо:

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області Олега Панькова, який не зазначив у декларації майно дружини на понад 30 млн грн.

Суд визнав необґрунтованими активи чиновника Державної міграційної служби на понад 7,3 млн грн, який купив торговельний центр, але не зміг довести, що зробив це за легально отримані кошти.

Прокуратура передала до суду справу ексначальника управління Державної міграційної служби в Одеській області, якого обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 13 мільйонів гривень.