На Дніпропетровщині депутата підозрюють у недостовірному декларуванні

Депутату Ляшківської сільської ради Дніпропетровської області Станіславу Волошину повідомили про підозру у недостовірному декларуванні: він приховав ділянки землі вартістю 2,5 мільйона гривень, автомобілі, мотоцикл та вантажний фургон.

Про це повідомляє Національним агентством з питань запобігання корупції

Прокурор Слобожанської окружної прокуратури повідомив про підозру в недостовірному декларуванні депутату однієї із сільських рад Дніпропетровської області, говориться у повідомленні.

Йдеться про депутата сільської ради Станіслава Волошина, який приховав від декларування відомості про майно.

За результатами повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК встановило, що депутат приховав від декларування відомості про 42 земельні ділянки загальною площею майже 88 га, розташовані у Дніпропетровській та Полтавській областях.

При чому 11 ділянок належать йому на праві власності, а 31 – у користуванні. Їхня загальна вартість перевищує 2,5 млн грн;

Також депутат не вказав 4 транспортні засоби, що належать йому на праві власності, серед яких легкові автомобілі, мотоцикл та вантажний фургон.

Крім того, декларант зазначив недостовірні відомості про вартість власних транспортних засобів. Розбіжність у вартості становить понад 740 тис. грн.

Розмір недостовірних відомостей, відображених посадовцем у декларації, - майже 3,5 млн грн.

Депутату інкримінують внесення завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації, досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 4 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагадаємо:

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими три квартири в Києві, пов'язані з посадовцем одного з управлінь Держрибагентства загальною вартістю понад 9 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що Нацагентство з питань запобігання корупції вважає необґрунтованим активом дорогу автівку посадовця управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, оформлену на матір, яка навіть не має водійських прав.

Раніше до суду скерували обвинувальний акт щодо посадовця Державної міграційної служби України, який приховав майно вартістю 13,7 мільйона гривень – у щорічній декларації він не зазначив вартість торговельного центру дружини.

Слідчі завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, який оформив майно на понад 14,5 млн грн на близьких родичів.