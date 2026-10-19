Садовий розповів про наслідки блокування урядом критичних для Львову платежів

Міський голова Львову Андрій Садовий закликав уряд розблокувати платежі, які є критичними для життєдіяльності міста: під загрозою соціальні перевезення, а двірники починають звільнятися.

Про це міський голова Львову Андрій Садовий повідомив у Телеграм.

"Львівські двірники починають звільнятися з роботи, бо не отримують заробітну плату. І причина не в тому, що в міста немає грошей. Вони є, але Державне казначейство досі не проводить платежі", – написав він.

За його словами, заблоковано понад 1,8 мільярда гривень за кількома критично важливими напрямами.

Зокрема, 158 мільйонів гривень — це кошти на роботу громадського транспорту: зарплати водіїв трамваїв, тролейбусів та автобусів, а також пальне.

"Його ніхто не дає безкоштовно, і без нього транспорт просто не виїде на маршрути", – зауважує міський голова.

Ще 17,9 мільйона гривень — це зарплати двірників, "які щодня прибирають місто і мають право вчасно отримувати зароблені гроші".

Окремо Садовий виділив фінансування соціальних перевезень: заборгованість становить 1,2 мільйона гривень.

"Ця послуга особливо важлива для людей з інвалідністю, зокрема тих, хто проживає в міських прихистках. Спеціалізований транспорт допомагає їм дістатися до медичних закладів, пройти обстеження, отримати необхідні послуги", – пояснив міський голова.

Через блокування платежів під загрозою опиняється можливість забезпечувати такі перевезення, наголосив він.

Ці гроші є на рахунках міста, але Казначейство не дає можливості ними скористатися, зазначив Садовий.

"Звертаюся до уряду: розблокуйте платежі, які є критичними для життєдіяльності міста. Бо за кожною такою цифрою стоять конкретні люди, їхні родини та нормальна робота Львова", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо:

Раніше міський голова Львову Андрій Садовий вже повідомляв, що місто не отримало платежі на понад мільярд гривень, з яких 140 мільйонів — кошти на зарплати водіїв громадського транспорту та двірників.

До того Андрій Садовий повідомив, що до кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати планову зарплату, уряд обіцяє вирішити це питання "у ручному режимі".

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