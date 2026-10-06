Уряд скорочує чотири тисячі вакантних посад

У межах оптимізації в центральних органах виконавчої влади планується скоротити понад чотири тисячі вакантних посад.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"У межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади планується на першому етапі скорочення понад 4 тисяч вакантних посад", – написав він у Телеграм.

"Найважливіше — проводимо функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність", – наголосив очільник уряду.

За його словами, кількість заступників міністрів буде привʼязана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших ЦОВВ — майже на 18%.

Окремим напрямом Корецький назвав удосконалення системи навчання, яка повинна бути привʼязана до завдань конкретної посади.

"Для молоді запустимо інформування, стажування. Є окрема програма для ветеранів", – зазначив він.

Корецький розповів, що Рада з питань державного управління відновила роботу за участі урядовців, парламентарів та експертів. На засіданні був представлений детальний план і визначено відповідальних за кожен напрям.

"Мета всіх цих змін — професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання", – додав він.

Нагадаємо:

Міноборони спільно з Генштабом та командуванням Сил логістики вивільнять 15,6 мільярда гривень на актуальні потреби війська, розірвавши частину контрактів з виробниками та відмовившись від запланованих закупівель.

Раніше повідомлялося, що після переговорів із ЄС Україна досі шукає фінансування більшої частини додаткової оборонної потреби у 27 млрд доларів: понад 7 млрд уряд покриє внутрішніми ресурсами, для решти гроші ще шукають.

Президент Володимир Зеленський назвав "космічним" дефіцит фінансування української оборони та заявив, що влада готує пропозиції для вирішення проблеми.

Ситуація з державними фінансами наближається до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.