Уряд продовжив до 20 грудня бронювання на підприємствах, у яких статус критичності закінчився або закінчується під час перегляду правил бронювання.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до 20 грудня 2026 року включно продовжив чинність рішень про визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, а також відстрочок від призову за мобілізацією для їхніх військовозобов'язаних працівників, наданих через портал електронних послуг.

Згідно з постановою від 19 листопада 2026 року №1452, це стосується рішень держорганів, які станом на день набрання чинності документом узгодили критерії з Координаційним центром з організації бронювання військовозобов'язаних, якщо строк дії таких рішень і відстрочок спливає раніше 20 грудня 2026 року або закінчився в період між набранням чинності постановою №1328 та постановою №1452.

При цьому строк підтвердження статусу критично важливого для рішень, термін яких закінчився між набранням чинності постановами №1328 та №1452, не застосовується, а продовження не поширюється на рішення, які скасовано або підлягають скасуванню згідно з постановою №1328 чи законодавством.

Документ також зобов'язує керівників підприємств до 20 грудня 2026 року привести кількість заброньованих працівників у відповідність до оновлених вимог порядку бронювання. Протягом цього строку відповідні норми порядку щодо них не застосовуються.

Це стосується критично важливих підприємств та представництв донорських установ і виконавців проєктів міжнародної техдопомоги із затвердженого Секретаріатом Кабміну переліку.

Мінцифри має протягом п'яти днів із дня набрання чинності постановою забезпечити можливість бронювання через єдиний держвебпортал електронних послуг працівників зазначених критично важливих підприємств, установ і організацій.

Переведення на спеціальний військовий облік таких заброньованих осіб здійснюватиметься без урахування строку, визначеного у першому абзаці пункту 29 порядку бронювання.

Згідно зі змінами до постанови уряду від 27 січня 2023 року №76 та положення про Координаційний центр, затвердженого постановою №1328, у разі визначення організації критично важливою рішенням Кабміну кількість військовозобов'язаних для бронювання за результатами розгляду Координаційним центром визначає сама організація.

Також до повноважень і підстав роботи Координаційного центру додано розгляд звернень Державної податкової служби (ДПС) та/або Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо виявлення і документального підтвердження ознак систематичного використання підприємствами, установами й організаціями схем ухилення від сплати податку на додану вартість та/або податку на доходи фізичних осіб.

Нагадаємо:

У жовтні Кабмін змінив правила бронювання та створив Координаційний центр, який погоджуватиме оновлені критерії критичності.

Мінекономіки тоді пояснювало, що перегляд критеріїв не означає автоматичного перегляду статусів усіх підприємств. Компанії, визнані критичними за критеріями, які не зміняться, збережуть свій статус.

Раніше повідомлялося, що близько 10–15% українських підприємств, які мають статус критично важливих, можуть втратити його після посилення критеріїв, прогнозує Мінекономіки.